Die orthodoxe Kirche hat die Kalenderreform unter Papst Gregor XIII. im Jahr 1582 nicht mitgemacht. Daher feiern Ost und West meist an unterschiedlichen Terminen - 2023 zum Beispiel im Westen am 9. April und in den Ostkirchen am 16. April. Erst 2025 gibt es wieder einen gemeinsamen Termin, dann am 20. April.