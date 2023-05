Und so wurde Harry bei der prunkvollen Zeremonie in der Westminster Abbey in die dritte Reihe verbannt - deutlich weiter hinten, als es nach seinem Rang als Fünfter in der Thronfolge eigentlich üblich gewesen wäre. In der gleichen Bank, in der hintersten Ecke an einer Säule, saß sein Onkel Prinz Andrew, der wegen Missbrauchsvorwürfen in Ungnade gefallen ist. Auf dem Weg zur Kirche war Andrew von Schaulustigen ausgebuht worden.