Liam Payne: Trauer um früheren "One Direction"-Star

Liam Payne ist tot. Der einstige Sänger der Band "One Direction" starb im Alter von 31 Jahren nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Die Umstände sind noch unklar. 17.10.2024 | 0:24 min

Beim Sturz von einem Hotelbalkon in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires starb der Popstar Liam Payne. Nachdem sich die Meldung vom Tod des früheren "One Direction"-Sängers verbreitet hatte, harrten Dutzende Fans vor dem Hotel im Stadtteil Palermo aus. Sie weinten, zündeten Kerzen an, legten Blumen, Briefe und Zeichnungen nieder.

Der 31-Jährige erlangte im Teenageralter Weltruhm, als er als Bandmitglied von "One Direction" aus der "X Factor"-Staffel des Jahres 2010 hervorging. Der Junge aus der englischen Stadt Wolverhampton hinterlässt seinen siebenjährigen Sohn Bear, dessen Mutter die englische Sängerin Cheryl Cole ist.

Liam Paynes Familie: "Unsere Herzen sind gebrochen"

Einen Tag nach seinem plötzlichen Tod gab Liam Paynes Familie ein Statement heraus. Die BBC zitierte daraus:

Unsere Herzen sind gebrochen. Liam wird für immer in unseren Herzen weiterleben und wir werden uns an seine liebe, lustige und mutige Seele erinnern. „ Familie von Liam Payne

"Wir unterstützen einander so gut wir das als Familie können und bitten um Privatsphäre und Freiraum in dieser furchtbaren Zeit", hieß es weiter in der Erklärung.

Paynes frühere "One Directon"-Bandkollegen, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan und Zayn Malik, äußerten sich zunächst nicht öffentlich. Styles' Mutter Anne Twist postete auf Instagram das Emoji eines gebrochenen Herzens und schrieb lediglich drei Wörter: "Nur ein Junge ..."

Posting von Harry Styles' Mutter

Während seiner Zeit in Argentinien besuchte Liam Payne noch das Solokonzert von Niall Horan. Dessen Bruder Greg meldete sich ebenfalls auf Instagram zu Wort. Dort schrieb er unter anderem: "Zu sagen, dass mein Herz gebrochen ist, ist ein Understatement. (...) Du wirst für immer fehlen, Liam. (...) Danke für das Lachen, Bruder."

Trauer von Ronnie Wood bis Rita Ora

Der britische Musikmanager Simon Cowell brachte 2010 die fünf Jungs, die alle eigentlich als Solo-Sänger an den Start gingen, in der TV-Show "X Factor" zusammen. Er veröffentlichte zunächst kein Statement, ließ aber die Produktion von "Britain's Got Talent", an der er aktuell beteiligt ist, anhalten.

"Rolling Stones"-Star Ronnie Wood postete auf X ein Video aus dem Jahr 2014. Damals traten die Stones gemeinsam mit "One Direction" bei "X Factor" auf. "Ich bin schockiert und traurig über den Tod von Liam Payne", schrieb Wood. Es sei ein "Vergnügen" gewesen, mit ihm aufzutreten.

Posting von Ronnie Wood

Die "Backstreet Boys" schrieben in ihrer Instagram-Story: "Wörter können nicht die Gefühle beschreiben, die wir gerade alle fühlen und es scheint so, als säße der ganze Rest der Welt in einem Boot. Unsere Herzen sind bei Liams Familie, Freunden und den Directioners auf der ganzen Welt. Ruhe in Frieden, Bruder."

Rita Ora und Liam Payne veröffentlichten 2018 den Song "For You" für den dritten "Fifty Shades of Grey"-Film. Auf Instagram äußerte sich die Sängerin und postete mehrere Bilder des Duos. "Ich bin am Boden zerstört", schrieb sie.

Er hatte die liebste Seele, das werde ich nie vergessen. Ich habe es so sehr geliebt, mit ihm zusammenzuarbeiten - es hat einfach Spaß gemacht, ihn um sich herum zu haben, auf und abseits der Bühne. Diese tragischen Nachrichten brechen mir das Herz. „ Rita Ora

Rita Oras Posting

"Boyzone"-Mitglied plädiert für Psychologen bei Plattenlabeln

Liam Payne sprach auch offen über Probleme seit seinen Erfolgen mit "One Direction". In Interviews bekannte er, dass der Weltruhm sie zwar um den ganzen Globus brachte, dies aber auch eine einsame Zeit gewesen sei. Er gab zu, Drogen und Alkohol konsumiert sowie zeitweise unter Suizidgedanken gelitten zu haben. Erst im vergangenen Jahr sagte der Sänger, dass er seit ein paar Monaten trocken sei.

Auf X schrieb Mikey Graham, Mitglied der früher sehr erfolgreichen Band "Boyzone", vor diesem Hintergrund: "Ich denke, es wäre eine schlaue Sache, wenn Plattenlabel von jetzt an Psychologen in seinem (Paynes, Anm. d. Red.) anstellen." Dies solle aus Sorge um die Verletzlichkeit junger Talente passieren. "Ruhm kann sehr schädigend sein, vor allem in der heutigen Zeit. Viel Geld. Niemand, der hilft. Viele Ja-Sager. Keiner ehrlich."