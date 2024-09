"Quiz-Champion": Was eine durchwachte Nacht mit uns macht

16 Stunden am Stück werden Johannes B. Kerner und seine Experten in dieser Nacht durchquizzen. Ein Schlafforscher erklärt, wie eine durchwachte Nacht auf uns Menschen wirkt.

Was eine durchwachte Nacht mit uns macht

Zugunsten der Deutschen Krebshilfe wird am Samstag durch die Nacht gequizzt. Zu Gast sind Stars, die Geld für den guten Zweck sammeln.

Das verheißt Schlafmangel: 16 Stunden am Stück bleiben Moderator Johnnes B. Kerner und sechs Experten in der Nacht von Samstag auf Sonntag im ZDF auf den Beinen, um bei "Der Quiz-Champion - die Spenden-Challenge" im ZDF in Aktion zu sein können.

Der "Quiz-Champion - die Spenden-Challenge" Der "Quiz-Champion - die Spenden-Challenge" zugunsten der Deutschen Krebshilfe läuft von Samstag, 14. September 23:15 Uhr bis Sonntag, 15. September 2024 um 12.15 Uhr live im ZDF und in der ZDF-Mediathek.

Die Show wird anläßlich des 50. Geburtstages der Deutschen Krebshilfe ausgestrahlt. So soll das Thema Krebs einer breiten Zuschauerschaft nahegebracht werden und neben Spenden auch eine hohe Aufmerksamkeit zu erzielen.

13 Stunden quizzen in der ZDF-Mediathek

So läuft die Show ab: Wenn die reguläre, 180-minütige Live-Ausgabe des "Quiz-Champion" im ZDF-Hauptprogramm zu Ende ist, dann geht es mit der Spenden-Challenge weiter und ab 23:15 Uhr die ganze Nacht hindurch weitergequizzt - 13 Stunden lang. Ausgestrahlt wird der Marathon sowohl in der Nacht im Hauptprogramm als auch in der ZDF-Mediathek. Das Spenden-Event endet live im "ZDF-Fernsehgarten".

Schlafforscher Martin Glos von der Berliner Charité wird selbst Sonntagmorgen in der Show zu sehen sein - er sieht eine schlaflose Nacht für alle Beteiligten als große Belastung, zum einen weil der Schlafdruck durch das lange Wachsein immer größer wird, und zum anderen, weil der Mensch genetisch - wie viele andere Lebewesen auch - auf den Hell-Dunkel-Wechsel durch die Erddrehung im 24-Stunden-Rhythmus so angepasst ist, das Tageslicht für Aktivität und das Wachsein und die Nacht für körperliche Ruhe und den Schlaf zu nutzen.

Deswegen ist das in der Nacht wach sein für uns eigentlich so ein bisschen gegen die Natur leben. Und insofern hat das dann auch Konsequenzen, die jeder oder jede spüren kann, natürlich in unterschiedlichem Ausmaß. Martin Glos, Schlafforscher

Allerdings falle eine durchwachte Nacht allein nicht so sehr ins Gewicht, eher sei die Frage: "Passiert es einmal oder häufig oder mache ich regelmäßig durch?", sagt Glos.

Schlaf ist der organisierte Ruhe- und Erholungszustand unseres Körpers. Durch ihn laden wir neue Energie auf.

Der Schlafmangel hat Konsequenzen für die Experten, die heute Nacht 16 Stunden wach bleiben müssen, darunter Sport-Fachmann Marcel Reif, Anna Thalbach für Literatur, Erdkunde-Kenner Wigald Boning und Spitzenköchin Sarah Wiener. Auch bei ihnen nehme die Schläfrigkeit zu und damit die Neigung, dann sozusagen unfreiwillig einzuschlafen.

Yoga und Rührei für die Akteure der Quiz-Show

Deshalb sollen einige Angebote die Akteure im Studio wachhalten, sei es durch kleine Fitnesseinlagen, ein frisch zubereitetes Rührei oder eine Yoga-Session. "Wir werden die Experten nicht durch die Show prügeln", sagt ZDF-Redakteurin Nadine Kerstan augenzwinkernd.

Die Teilnehmer der 16-stündigen Quiz-Show können sich jederzeit zum Ruhen oder Schlafen zurückziehen. Außerdem stehen Obst, Kaffee und ein Physiotherapeut zur Verfügung. Ein Arzt wird die Quiz-Show während der ganzen Nacht begleiten. Auf die Gesundheit der Teilnehmer wird also geachtet. Auch die Crew hinter der Kamera kann jederzeit ausgewechselt werden.

Experte: Nicht sofort ins Bett gehen

Außerdem haben die Akteure der Show ja um 12:15 Uhr am Sonntag endlich Feierabend. Schlafforscher Glos rät allerdings davon ab, sich sofort im Anschluss Schlafen zu legen, "weil dann wirklich die innere Uhr durcheinandergebracht wird. Dann sollte man lieber versuchen, also vielleicht einen kleinen Nap zu halten. Ansonsten sollte man Pausen tagsüber machen, und genauso Pausen einzubauen, sich zu erholen. Bewegung ist eine wichtige Maßnahme. wieder sich so bisschen zu regenerieren. Frische Luft auf jeden Fall. Und natürlich vielleicht doch die eine oder andere Tasse Kaffee oder ein anderes koffeinhaltiges Getränk".

"Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner meldet sich mit einer Spezialausgabe. In einer Verbindung aus Quiz- und Spendensendung setzen sich Kandidaten für die Deutsche Krebshilfe ein.