In der Türkei sind zehn Provinzen betroffen. Dort gilt inzwischen ein dreimonatiger Ausnahmezustand. Im Südosten der Türkei kamen bislang etwa 1,2 Millionen Menschen in Notunterkünften unter, rund 176.000 Zelte wurden in den am stärksten betroffenen Provinzen aufgestellt, wie das Präsidialbüro am Montag mitteilte. Die Katastrophenschutzbehörde Afad stellte nach eigenen Angaben Tausende Wohncontainer auf.