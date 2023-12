Israel und der Krieg in Gaza: Netanjahu skizziert Zukunft

Die Hamas und Israels Regierung haben einen von Ägypten vorgelegten Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs abgelehnt. Dazu gehörte auch eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln. 25.12.2023 | 1:09 min

"Die Hamas muss zerstört werden", schrieb er in einem am Montag im "Wall Street Journal" veröffentlichten Gastbeitrag.

Nach Ablehnung der ägyptischen Friedensinitiative gehen die israelischen Luftangriffe und der Häuserkampf im Gazastreifen weiter. Die humanitäre Lage spitzt sich derweil zu. 26.12.2023 | 0:20 min

Gaza: Demilitarisierung und Zerstörung der Hamas

Dies seien die "drei Vorbedingungen für einen Frieden zwischen Israel und seinen palästinensischen Nachbarn in Gaza". Der Gazastreifen müsse demilitarisiert werden, um sicherzustellen, dass von dort aus nie wieder Angriffe gegen Israel verübt würden, schrieb Netanjahu weiter. So müsse eine "temporäre Sicherheitszone" an der Grenze zu dem Palästinensergebiet geschaffen werden.

Nötig sei außerdem ein "Inspektionsmechanismus" an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Damit solle ein Schmuggel von Waffen in das Gebiet verhindert werden.

Israels Kabinett berät über ein Vorschlag Ägyptens, den Krieg in Gaza schrittweise zu beenden. Laut Ministerpräsident Netanjahu müsse die Hamas aber zuvor zerschlagen werden. 25.12.2023 | 0:26 min

Absage an Palästinensische Autonomiebehörde

Laut Ministerpräsident Netanjahu sind die USA und Israel uneins über die Zukunft Gazas. Netanjahu ist dagegen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle übernimmt. 12.12.2023 | 1:33 min

Einsatz von Kampfflugzeugen und Bodentruppen

Derweil hätten dutzende Kampfflugzeuge im Verbund mit Bodentruppen erneut mehr als 100 Ziele in Gaza angegriffen, wie die Armee am Dienstagmorgen mitteilte. Es seien unter anderem Tunnelschächte der islamistischen Hamas und Militäranlagen attackiert worden.

In der Nacht sei eine Terrorzelle in Dschabalia ausgeschaltet worden, die versucht habe, Sprengstoff nahe eines israelischen Panzers zu platzieren. Die Truppen hätten die Terroristen bekämpft. Ein Kampfflugzeug habe sie dann getötet. Die Angaben des Militärs konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Auch in der südlichen Stadt Chan Junis seien am Vortag Hamas-Terroristen getötet worden, teilte die Armee weiter mit. Benjamin Netanjahu hatte am Montag bei einem Truppenbesuch in dem abgeriegelten Küstenstreifen erklärt, Israel werde "den Kampf in den kommenden Tagen vertiefen". Netanjahu sprach von einem langen Kampf, dessen Ende nicht kurz bevorstehe.