Gaza-Krieg: Nächste Feuerpause nicht in Sicht

Die Hamas und Israels Regierung haben einen von Ägypten vorgelegten Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs abgelehnt. Dazu gehörte auch eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln. 25.12.2023

Die Führung der Hamas setze sich mit "aller Kraft für ein vollständiges und nicht nur vorübergehendes Ende der Massaker an unserer Bevölkerung" ein, stand in der Mitteilung weiter.

Ägyptens Drei-Stufen-Plan

Wie der saudische TV-Kanal Aschark News am Sonntag berichtete, ginge es in der ersten Phase darum, eine mindestens zwei Wochen andauernde Feuerpause durchzusetzen. In dieser Zeit sollten auch 40 im Gazastreifen festgehaltene Geiseln gegen 120 in Israel inhaftierte Palästinenser ausgetauscht werden.