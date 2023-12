Nach Hamas-Angriff in Israel: Spurensuche im Kibbuz Beeri

Dass die Hamas an einem frühen Samstagmorgen mit Motorrädern in ihre Siedlung einfallen und auf die Bewohner schießen würde, damit hatten sie nicht gerechnet. Dass sie Handgranaten in die Schutzräume werfen würden, Menschen auf grausamste Art und Weise hinrichten würden, war außerhalb aller Vorstellungskraft. Im Kibbuz Beeri glaubten sie an ein friedliches Miteinander, auch mit ihren arabischen Mitmenschen.