Armeniens Abkehr vom Verbündeten Russland

"Sobald Armenien das Römische Statut ratifiziert hat, ist das Land offiziell Teil des Internationalen Gerichtshofes. Das bedeutet, sollte Russlands Präsident Wladimir Putin zu Besuch kommen, wäre Eriwan verpflichtet, ihn festzunehmen. Das lässt sich nicht anders interpretieren, als eine deutliche Abkehr vom einstigen Verbündeten Russland.



Der Zeitpunkt dürfte kein Zufall sein: Das Verhältnis ist so schlecht wie nie, spätestens seit dem Massenexodus aus Bergkarabach, wo sogenannte russische Friedenstruppen eigentlich auf die Sicherheit der Armenier*innen in der Region achten sollten. Und auch vorher hat Moskau keinen Zweifel daran gelassen, dass das gemeinsame Militärbündnis mit Armenien nichts mehr wert ist. Wenn Aserbaidschan Bergkarabach angriff, oder sogar armenisches Territorium, kam aus Russland wenig Reaktion, geschweige denn militärische Hilfe.



Viele, vor allem jüngere Armenier*innen, wollen deshalb längst eine stärkere Anbindung an Europa und die USA. Aber: Wirtschaftlich ist Armenien immer noch abhängig von Russland. Das kleine Land muss jetzt auf neue, starke Partner hoffen."



(Nina Niebergall ist Russland-Korrespondentin des ZDF und berichtet zur Zeit aus Armenien)