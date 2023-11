Großbritannien: Russischer Langstreckenbomber zerstört

Ein russischer Langstreckenbomber ist wohl bei einem ukrainischen Drohnenangriff zerstört worden. Das schürt Zweifel an der Sicherheit russischer Standorte, sagt London.

Flieger-Standorte: London zweifelt an Schutz

Ein Langstreckenbomber vom Typ Tupolew Tu-22M3 der russischen Armee wurde zerstört (Symbolbild). Quelle: Imago

Bei einem Angriff auf einen russischen Militärflugplatz ist nach britischer Einschätzung ein russischer Langstreckenbomber zerstört worden. Es habe sich um eine Maschine vom Typ Tupolew Tu-22M3 gehandelt, die ungenaue Marschflugkörper vom Typ Ch-22 Burja auf ukrainische Ziele abfeuern würde, teilte das britische Verteidigungsministerium am Dienstag mit.

"Dies ist mindestens der dritte erfolgreiche Angriff auf einen Langstrecken-Flugplatz, was erneut Fragen über die Fähigkeit Russlands aufwirft, strategische Standorte tief im Landesinneren zu schützen", erklärte das britische Ministerium.

Ukrainischer Geheimdienst bestätigt Infos über Zerstörung

Der ukrainische Militärgeheimdienst sprach ebenfalls davon, dass mindestens ein strategischer Bomber zerstört worden sei. "Die Rede ist von der Vernichtung eines Bombers Tu-22M3 und von Schäden an mindestens zwei Bombern", sagte Militärgeheimdienstsprecher Andrij Jussow dem Internetsender Hromadske.

Der zerstörte Bomber sei startbereit gewesen. Davon zeugten die Einstiegsleiter für die Besatzung und der starke Brand von mutmaßlich vollen Treibstoffstanks auf den verbreiteten Bildern.

Wer den Sabotageakt verübt habe, sagte Jussow nicht. "Wir kommentieren nicht, wer das getan hat, doch stellen wir fest, dass dies ein schwieriger Prozess ist", sagte der Geheimdienstler.

Moskau: Drohne greift Flugplatz Solzy an

Das russische Verteidigungsministerium hatte am Samstag mitgeteilt, eine ukrainische Drohne habe den Flugplatz Solzy im westrussischen Gebiet Nowgorod angegriffen.

Er liegt rund 650 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Dabei sei ein Brand ausgebrochen, wodurch eine Maschine beschädigt worden sei.

Drohnen-Angriffe von russischem Gebiet aus gestartet?

Das britische Ministerium bezog sich auf russische Informationen, dass der Angriff von einer "helikopterähnlichen Drohne" geflogen worden sei.

Wenn dies zutrifft, unterstreicht dies die Einschätzung, dass einige Drohnen-Angriffe auf russische Militärziele vom russischen Territorium aus gestartet werden. Britisches Verteidigungsministerium

Denn solche Drohnen hätten nicht genügend Reichweite, um bis Solzy zu gelangen, wenn sie außerhalb Russlands gestartet würden.

Ukrainischen Medien zufolge haben Sabotagetrupps auf zwei russischen Militärflugplätzen vier oder fünf Flugzeuge zumindest beschädigt. Die Angriffe fanden am Samstag und Montag in den Gebieten Kaluga und Nowgorod statt.

US-amerikanische Satellitenaufnahmen bestätigten Brandspuren zumindest auf einer Stellfläche für Flugzeuge auf dem Militärflugplatz Solzy.

Informationen zum Kriegsverlauf aus London Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des Ukraine-Kriegs Ende Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf und beruft sich dabei auf Geheimdienstinformationen. Damit will die britische Regierung sowohl der russischen Darstellung und Staatspropaganda entgegentreten als auch die ukrainische Position in dem Krieg stärken. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.

