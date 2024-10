Prosor: Können jetzt nicht über Frieden nachdenken

Der Überfall der Hamas auf Israel jährt sich und an vielen Orten weltweit und in Deutschland wird der Opfer gedacht. Zwischen solchen Terminen treffen wir den israelischen Botschafter in Deutschland, Ron Prosor. Er sagt an diesem Montag, dem 7. Oktober 2024, an Frieden in der Region sei heute nicht zu denken.

Aus meiner Sicht ist klar: Nach dieser Tragödie müssen wir - nicht nur wir in Israel - verstehen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Die tödliche Ideologie, die eigentlich nicht nur Israel vernichten will, sondern alle demokratischen Werte, lehrt: Wir müssen zusammenhalten, gegen diese Ideologie, die alles zerstören will.

Dieser Krieg ist nicht nur ein Krieg im Militärischen. Wir haben einen Krieg auch in den internationalen Gremien. In der UNO , der Europäischen Union , in den Gerichtshöfen. Deutschland ist zweitwichtigster strategischer Partner, der sich an der UNO in zwei Resolutionen enthalten hat. Dies sind wirklich schamlose Resolutionen. Eine Enthaltung ist keine Haltung. Deutschland sollte auf der Israel-Seite stehen. Wie es Kanzler Scholz eigentlich auch gesagt hat: Deutschland ist auf der Israel-Seite. Aber man muss es auch in den internationalen Gremien tun.

Das muss auch in der Gesetzgebung sein. Aus meiner Sicht kann das nicht so weitergehen. Was wir hier auf den Straßen in Deutschland sehen, dass Juden Angst haben, mit einer Kippa in der S-Bahn oder U-Bahn, mit jüdischem Stern, das sind deutsche Staatsangehörige... An der Uni haben Studenten Angst, müssen per Zoom ihre Prüfungen ablegen.