Moskau: Flugzeugabsturz mit Ukraine-Kriegsgefangenen an Bord

Ein russisches Militärtransportflugzeug mit mehr als 70 Menschen soll am Mittwoch über dem Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgestürzt sein. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Alle Insassen seien zu Tode gekommen, erklärte der Gouverneur der russischen Region Belgorod Wjatscheslaw Gladkow.

Regionalgouverneur: Absturz im Bezirk Korotschanski

Nicht verifizierte Videos in Onlinediensten zeigten ein großes Flugzeug, angeblich in der Region Belgorod, das vom Himmel fällt und dann in einem Feuerball auf dem Boden aufschlägt. Neben den ukrainischen Kriegsgefangenen hätten sich sechs Besatzungsmitglieder und drei Begleitpersonen an Bord der Maschine befunden, berichtete RIA Nowosti.