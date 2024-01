Türkei ermittelt gegen israelischen Fußballer nach Botschaft

Nachdem Sagiv Jehezkel den Ausgleichstreffer erzielt hatte, hielt er bei seinem Jubel einen Handverband mit der Aufschrift "100 Tage - 7.10" und einem Davidstern in eine TV-Kamera.

Die türkische Justiz ermittelt nach einem Torjubel gegen den israelischen Fußball-Profi Sagiv Jehezkel. Das teilte Justizminister Yilmaz Tunc am Sonntagabend im Kurznachrichtendienst X mit.

Ermittlungen wegen "öffentlicher Anstiftung zu Hass und Feindseligkeit"

Jehezkel hatte nach seinem Ausgleichstor in der 68. Minute seinen bandagierten Arm in die Kameras gehalten. Darauf stand auf Englisch handschriftlich der Hinweis "100 Tage" sowie das Datum 7.10. und ein Davidstern.

Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft erfolgten wegen "öffentlicher Anstiftung zu Hass und Feindseligkeit", hieß es in Tuncs Beitrag auf X. Der Fußballer habe das "von Israel begangene Massaker im Gazastreifen" gefeiert. Tunc betonte, die Türkei werde weiter "die unterdrückten Palästinenser unterstützen".

Mit einer Schweigeminute sind in Tel Aviv Tausende Israelis gegen den Krieg im Gazastreifen auf die Straße gegangen. Der Nahost-Krieg dauert bereits seit 100 Tagen an. 14.01.2024 | 0:24 min

Erdogan bezeichnete Israel als "Terrorstaat"

Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen im Süden Israels ein Massaker verübt. Dabei töteten sie 1.200 Menschen und verschleppten rund 240 weitere in den Gazastreifen.

Israel versucht seitdem mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive, die militärische Infrastruktur der Hamas zu zerschlagen. Am Sonntag war der 100. Tag des Gaza-Kriegs. Wegen der hohen Zahl ziviler Todesopfer und der weiterhin katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen steht Israel international immer mehr unter Druck.

Noch immer befinden sich israelische Geiseln in der Gewalt der radikal-islamischen Hamas. Luc Walpot zu Plänen der israelischen Regierung, die Geiseln zurückholen. 14.01.2024 | 1:39 min

Erfolgreicher Fußballer Jehezkel

Jehezkel ist israelischer Nationalspieler und wechselte erst im September von Hapoel Beer Sheva in die türkische Süper Lig zu Antalyaspor. In 13 Saisonspielen kommt er auf acht Torbeteiligungen. Der Ausgleichstreffer am Sonntag war sein sechstes Saisontor.