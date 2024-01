Erster Geburtstag der jüngsten Hamas-Geisel

Bereits am Dienstag hatte sich die Familie von Kfir Bibas im Kibbuz Nir Oz versammelt und im Kindergarten des Jungen ein Zimmer mit Geburtstagsdekorationen geschmückt. Außerdem bliesen sie orange Ballons auf, um sie vor Einschusslöchern und Blutspritzer in dem Kibbuz zu hängen, den Kämpfer der militant-islamistischen Hamas am 7. Oktober überfallen hatten.