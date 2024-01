Hamas-Geiseln in Gaza: Katar will Medikamente liefern

Die Sorge um die israelischen Geiseln wird immer größer. Zum 100. Kriegstag im Gazastreifen haben Zehntausende Menschen bei einer Kundgebung in Tel Aviv ihre Freilassung gefordert. 14.01.2024 | 0:24 min

Im Gegenzug solle humanitäre Hilfe für die Palästinenser in den Gazastreifen geliefert werden, erklärte das katarische Außenministerium am Dienstag. Die Vereinbarung sei mit französischer Unterstützung erzielt worden. Es ist die erste Vereinbarung zwischen den Kriegsparteien seit dem Ende einer einwöchigen Waffenruhe Ende November.

Lieferung von Medikamenten und Hilfsgütern am Mittwoch

Nach Angaben des Büros von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sollten die in Frankreich gekauften Medikamente an diesem Mittwoch an Bord von zwei katarischen Militärflugzeugen zunächst nach Ägypten geflogen werden. Von dort würden sie in den Gazastreifen geschafft.