So will Israel verschleppte Kinder empfangen

"Bring Them Home": Seit Wochen warten die Angehörigen auf die Rückkehr der Geiseln aus den Händen der Hamas. Für den Empfang gibt es einen konkreten Plan.

Ich bin ein Soldat der israelischen Armee und bin hier, um dich nach Hause zu bringen. Du bist in Sicherheit.

Mit diesen Worten sollen Soldaten die jungen Geiseln nach ihrer Entlassung empfangen - so sieht es ein Leitfaden von israelischen Experten vor. Israel hatte sich im Vorfeld methodisch und bis ins kleinste Detail darauf vorbereitet, die ersten von der Hamas verschleppten Kinder in Empfang zu nehmen. Von den genauen Sätzen der Soldaten, dem Essen, das sie mitbringen, bis zur medizinischen Versorgung war die erste Begegnung sorgfältig geplant.

Nach sieben Wochen in der Hand der radikalislamischen Palästinenserorganisation sind am Freitagnachmittag die ersten Geiseln freigekommen. Das Abkommen zwischen Hamas und Israel sieht vor, dass während eines viertägigen Waffenstillstands insgesamt 50 Geiseln - Kinder und Frauen - im Austausch gegen palästinensische Gefangene freigelassen werden.

Die Kämpfe im Gazastreifen gehen unvermindert weiter. Laut Vermittler Katar soll es eine viertägige Feuerpause geben, woran auch die Freilassung weiterer Geiseln gekoppelt ist. 24.11.2023 | 1:28 min

Soldaten sollen Kindern deren Lieblingsessen mitbringen

Psychologen gehen davon aus, dass die Entführung und die Gefangenschaft die Kinder traumatisiert hat. Eine achtsame Begleitung bei der Freilassung sei demnach wichtig für die Bewältigung des Traumas. Die israelischen Behörden beauftragten deshalb Experten für Kindesmissbrauch vom Haruv-Institut in Jerusalem, einen Leitfaden für den Umgang der Soldaten mit den jungen Geiseln zu verfassen.

Im Rahmen einer Feuerpause soll die Hamas Geiseln entlassen. Was genau zu erwarten ist, berichtet ZDF-Korrespondent Luc Walpot aus Tel Aviv. 22.11.2023 | 1:44 min

Leitfaden basiert auf Fällen anderer Entführungen

Viele der verschleppten Kinder haben Angehörige verloren. Aber es ist nicht die Aufgabe der Soldaten, ihnen zu erzählen, was mit ihren Eltern und Geschwistern am 7. Oktober geschah, als Hamas-Kämpfer auf grausamste Art Israel überfielen.

Auch wenn die Soldaten die Wahrheit kennen, sollen sie sich dem Leitfaden zufolge auf das Wesentliche beschränken: "Meine Aufgabe ist es, dich nach Israel zu bringen, an einen sicheren Ort, wo Menschen, die du kennst, alle deine Fragen beantworten werden."

Der Leitfaden basiert auf Erfahrungen bei anderen Entführungen, zum Beispiel in Nigeria, wo die islamistische Miliz Boko Haram hunderte Schülerinnen entführte.

Yardens Schwester Romy feierte am 7. Oktober auf dem Nova-Musikfestival. Seit dem brutalen Hamas-Angriff auf das Festival ist sie jedoch verschwunden – und wird sehr vermisst. 07.11.2023 | 2:41 min

Die jüngste Geisel ist erst zehn Monate alt

"Sie erleben nicht nur dieses Trauma, sondern sie erleben es auch noch an einem fremden, dunklen und beängstigenden Ort", so Zion Hagai, Vorsitzender des israelischen Ärzteverbandes in einem Interview.