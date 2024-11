Rotes Dreieck: Innenministerium erweitert Hamas-Verbot

Rotes Hamas-Dreieck: Feinde markieren?

Die Hamas nutzt das nach unten gerichtete rote Dreieck in ihren Propagandavideos, um ihre Feinde zu markieren und Angriffsziele zu kennzeichnen , erklärt der Nahostwissenschaftler Tom Khaled Würdemann im Gespräch mit ZDFheute im Mai dieses Jahres. In Deutschland tauchten die roten Dreiecke besonders an Orten auf, die sich für Israel und gegen Antisemitismus positionieren. Viele Menschen an diesen Orten fühlten sich als Ziel markiert und bedroht.

Verbotsverfügung im Bundesanzeiger

Darin steht unter anderem: "Es ist verboten, Kennzeichen der Hamas für die Dauer der Vollziehbarkeit öffentlich, in einer Versammlung oder in Schriften, Ton- oder Bildträgern, Abbildungen oder Darstellungen, die verbreitet werden können oder zur Verbreitung bestimmt sind, zu verwenden." Daneben werden mehrere Wappen, Fahnen und Logos in der Verbotsverfügung aufgeführt, außerdem die Parole "Vom Fluss bis zum Meer" (auf Deutsch oder in anderen Sprachen). Diese Kennzeichen sind "insbesondere" verboten. Aus dieser Formulierung ergibt sich, dass auch andere Logos verbotene Hamas-Kennzeichen sein können. Die zuständigen Behörden konnten also schon zuvor andere Symbole verbieten.