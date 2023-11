Staatsmedien: Iran und Hamas beraten über "Widerstandsachse"

Der Iran und die palästinensische Terrororganisation Hamas haben sich über eine Stärkung ihres Widerstands gegen Israel beraten. Bei ihrem Treffen in der katarischen Hauptstadt Doha hätten Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian und Hamas-Chef Ismail Hanija über Möglichkeiten gesprochen, die "Achse des Widerstands" gegen Israel zu stärken, berichtete die iranische Staatsagentur Irna am Sonntag.

Iran gehe es um Macht im Nahen Osten. Dabei gebe es ein Hindernis: den Staat Israel, so Sicherheitsexperte Kobi Michael. Daher sei der Iran Verbündeter der Hamas. 11.10.2023 | 13:28 min

Hamas ruft zur Vernichtung Israels auf

Amirabdollahian traf in Doha ein, nachdem er auf einer Reise im Irak, Syrien und dem Libanon Verbündete getroffen hatte, darunter auch den Generalsekretär der Schiitenorganisation Hisbollah, Hassan Nasrallah. Das Golfemirat Katar gehört seit etwa 15 Jahren zu den wichtigsten Unterstützern der Hamas. Deren Chef Hanija lebt in Katar.

Der Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel wird von Experten als gut koordiniert eingestuft - und vermutlich vom Iran abgesichert. Der Iran weist alle Vorwürfe zurück. 09.10.2023 | 2:32 min

Telefonat zwischen Frankreich und Iran

Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Israel, die palästinensischen Gebiete und den Libanon ausgesprochen. 15.10.2023 | 1:30 min

USA fürchten Einmischung des Iran

Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sprach im US-Sender CBS am Sonntag über eine mögliche neue Front an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon und fügte hinzu: "Wir können nicht ausschließen, dass Iran sich auf irgendeine Weise direkt einmischen wird."

Blinken war vor seinen Besuchen in der arabischen Welt auch in Israel. Psychologisch und politisch sei dieser Besuch sehr wichtig für das Land, sagt ZDF-Korrespondent Luc Walpot. 13.10.2023 | 2:33 min

Iran warnt Israel vor Einmarsch in Gaza

Der Iran warnte Israel am Sonntag vor einem Einmarsch in den Gazastreifen. Sollte Israel seine "Angriffe auf die wehrlose Bevölkerung des Gazastreifens fortsetzen", könne niemand dafür garantieren, dass der Konflikt sich nicht ausweite, sagte Außenminister Hossein Amir-Abdollahian nach Angaben seines Ministeriums am Sonntag bei einem Treffen mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani.

Der Iran warnt Israel vor einer Bodenoffensive im Gazastreifen und droht mit einer weiteren Eskalation des Konflikts. Aus dem Libanon werden Raketen auf Israel abgefeuert. 15.10.2023 | 1:33 min

Mehr als 1.400 Menschen nach israelischen Angaben getötet

Die radikalislamische Terrororganisation Hamas hatte am Samstag vergangener Woche einen Großangriff auf Israel gestartet. Sie feuerte tausende Raketen ab und drang mit hunderten Kämpfern nach Israel ein. Hamas-Kämpfer richteten in mehreren Orten in Südisrael ein Blutbad an und verschleppten Geiseln, unter ihnen auch mehrere Deutsche.