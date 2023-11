Irans Außenminister: "Jeder hat die Hand am Abzug"

Der Außenminister des Iran hat verbündeten militanten Gruppen in Nahost erneut seine Unterstützung zugesagt - und gleichzeitig für eine politische Lösung geworben. "Der Widerstand allein ist in der Lage, jede Aktion durchzuführen und verfügt über die Mittel dazu", sagte Hussein Amirabdollahian vor Journalisten in Beirut.