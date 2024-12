Kampf um Kobane?:Was die SNA im Nordwesten Syriens vorhat

Unterwegs an der türkisch-syrischen Grenze. Hier will die Türkei einen sogenannten Sicherheitskorridor einrichten, der bis zu 40 Kilometer tief ins Kurdengebiet nach Syrien reicht. Ein lang gehegter Wunsch, der nun Realität werden könnte.

Denn: Kaum zwei Wochen nachdem die islamistischen Rebellen Städte wie Hama, Homs und Damaskus übernommen und den Diktator Assad zum Sturz gebracht haben, stehe nun die "Befreiung" des Nordosten Syriens an, des kurdischen Autonomiegebiets, erzählt uns ein Mann, der sich als General der Syrischen Nationalen Armee vorstellt. Die sogenannte SNA ist eine pro-türkische islamistische Miliz, die sich zur neuen syrischen Regierung bekennt.

SNA meldet Fortschritte in Syrien

Priorität habe für sie die Bekämpfung der Terroristen, dazu zählen neben den Kämpfern des Islamischen Staates insbesondere die kurdischen Kämpfer der YPG und ihrer Bruderorganisation, der Terrororganisation PKK: "Wir werden auf jeden Fall das Gebiet säubern, wo sich PKK und sein verlängerter Arm (gemeint ist die YPG, Anmerkung der Redaktion) befindet. Wir haben bereits gestern die Operation in benachbarten Dörfern durchgeführt und rücken immer näher an Ain-Al Arab ran", erzählt uns General Abdulsalam Humaydi im ZDF-Interview.

Auch wenn es Krieg geben wird, ist unser Ziel so wenig wie möglich zivile Verluste. Und deswegen umzingeln wir Ain Al Arab und geben ihnen Zeit, damit sie freiwillig aufgeben.

