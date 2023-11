Lanz auf Reportagereise: Der tägliche Albtraum der Ukrainer

Der Angriff der russischen Streitkräfte am 24. Februar 2022 veränderte das Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer in allen nur erdenklichen Bereichen. 28.11.2023 | 62:18 min

In Cherson, direkt an der Front , sind die Soldatinnen Natalia und Anna stationiert. Beide Frauen leben hier, haben Kinder.

Die russischen Angriffe gehen unvermindert weiter: Insbesondere die Stadt Awdijiwka bleibt heftig umkämpft. Noch kann sich die Ukraine gegen die russischen Truppen verteidigen. 29.11.2023 | 1:29 min

Von der Front in Bachmut zur medizinischen Versorgung in die USA

Sylenko ist auf Fronturlaub in Irpin. Explosionen haben sein Gesicht entstellt. Nach dem Krieg, erzählt er, wird er nach Iwano-Frankiwsk fahren, dort stellen Amerikaner sein Gesicht wieder her. Auch die Zähne werden gemacht und die Finger. Doch vorher geht es zurück nach Bachmut an die Front.

Misha Hursh, Freiwilliger des amerikanischen Int. Service Of The Lord

Traumatisierte Familien hoffen auf Neuanfang

Mutter Natalia erinnert sich: "Als ich meine Augen wieder aufmachte, lagen da Tanja und Jana. Ich sah auf ihre Beine - da waren keine Schuhe mehr." Ärzte konnten ihr Leben retten, ihre Unversehrtheit aber nicht. Für die Anfertigung der Prothesen wurden sie sogar in die USA geflogen. Die Familie ist auf eigenen Wunsch in die Ukraine zurückgekehrt.

In Cherson versuchen sich die Menschen in Sicherheit zu bringen. 24.11.2023 | 2:14 min

Junge Ukrainer schwören Rache

Die Ukraine verteidigt sich mit schwindender Munition und fürchtet einen weiteren Winter ohne Strom. 26.11.2023 | 1:33 min

"Nur einer von 100 russischen Soldaten überlebt und landet hier"

Wir Knackis sind Kanonenfutter, wir werden einfach reingeworfen, um an der Front in Stücke gerissen zu werden.

Die Nato wolle eine drohende Ukraine-Müdigkeit verhindern, so Brüssel-Korrespondent Florian Neuhann. Es werde zwar geholfen, dies reiche aber derzeit nicht aus. 28.11.2023 | 2:19 min

Viele Inhaftierte kommen direkt aus russischen Gefängnissen, wurden für den Krieg mit großen Versprechungen geködert . Der verurteilte Mörder Walerij berichtet: "Wir hatten vorher nicht mal Training oder Schießübungen, nichts. Es ging direkt an die Front, in den Einsatz. Als wir dann bombardiert wurden, sind alle abgehauen. Nur wir Häftlinge konnten nicht fliehen. Denn hinter der Frontlinie gab es Sperreinheiten, die sofort auf uns geschossen hätten."

Täter und Opfer zugleich

Serhiy, ein Rettungssanitäter aus Butscha, erzählt: "Wir haben sie mehr als einmal gefragt: "Was wollt ihr hier?". "Wir", sagten sie, "bringen den Frieden". Ich antwortete: "Welchen Frieden? Warum liegen all diese Menschen auf dem Friedhof? Warum habt ihr sie mit Mörsern beschossen? Jungs, bei uns in der Ukraine ist alles gut. Was wollt ihr hier?"