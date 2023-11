Die russischen Invasionstruppen in der Ukraine wollen nach Einschätzung britischer Militärexperten eine Pufferzone um die Region Luhansk in der Ostukraine schaffen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London hervor. Demnach haben die Russen ihre Offensive auf der Achse zwischen den Städten Kupiansk und Lyman in den vergangenen zwei Wochen erheblich verstärkt.