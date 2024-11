Israel verspricht Millionenzahlungen bei Geisel-Freilassung

Noch immer sind dutzende Geiseln in der Hand ihrer Entführer. Israel hofft, dass eine Zahlung von fünf Millionen Dollar und das Versprechen auf sichere Rückkehr helfen, zu ihrer Freilassung führen.

Das erklärte der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu am Dienstag in einem im Gazastreifen gedrehten Video. Er fügte hinzu:

Ein Jahr dauert der Krieg in Gaza bereits an, und die internationale Kritik am Vorgehen Israels ist groß. Aus Deutschland dagegen kommt wenig Kritik.

15.10.2024 | 10:30 min