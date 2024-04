Nato-Plan von Stoltenberg zu Ukraine "kein Strategiewechsel"

Nach dem Willen von Generalsekretär Jens Stoltenberg soll die Nato bei der Lieferung von Waffen an die von Russland angegriffene Ukraine eine größere Rolle einnehmen - womöglich auch, um sich auf das Szenario einer zweiten Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident vorzubereiten. Außerdem soll die Ukraine, so Stoltenbergs Idee, in den kommenden fünf Jahren militärische Unterstützung im Wert von 100 Milliarden Euro erhalten.