Ukraine im Rückzug und Schlag auf Putins Marine: Die Analyse

Russland setzte währenddessen seine Drohnen- und Raketenangriffe auf das gesamte Gebiet der Ukraine fort. Am 10. Februar trafen Drohnen eine Tankstelle in Charkiw, was zu einem Großbrand führte, der eine ganze Straße verwüstete. Mindestens sieben Menschen kamen in den Flammen ums Leben. Weitere rund 50 Einwohner verloren ihre Häuser.