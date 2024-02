Wo die Ukraine angreift und Russland die Oberhand gewinnt

Bundeskanzler Scholz hat mit US-Präsident Biden vor allem über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Sie sprachen sich für weitere Militärhilfe aus. 10.02.2024 | 1:25 min

Mangel an Artilleriemunition beschränkt Ukraine

In Anbetracht des erheblichen Mangels an Artilleriemunition ist es höchst unwahrscheinlich, dass die ukrainische Armee einen groß angelegten Gegenangriff starten könnte, sodass die russische Zangenbewegung um die Stadt wieder aufbrechen könnte. Bleibt ein entschlossener Gegenangriff aus, müssen die ukrainischen Verteidiger möglicherweise bald die Verteidigung von Awdijiwka aufgeben, da sie sonst Gefahr laufen, eingekesselt zu werden.

Auch Kupjansk rückt in Russlands Fadenkreuz

In Richtung Kupjansk haben sich die Kämpfe intensiviert. Sowohl die russischen als auch die ukrainischen Streitkräfte haben kleinere Fortschritte gemacht, aber die Kämpfe bleiben weitgehend in der Schwebe. Der allgemeine Trend ist jedoch, dass die russischen Streitkräfte langsam auf die Stadt vorrücken.

Mehr ukrainische Drohnenangriffe

Die Ukraine verstärkte die Drohnenangriffe auf das russische Hinterland, insbesondere auf Ziele in der Ölindustrie . Mehrere Öllager und Raffinerien in Westrussland wurden angegriffen, was zu zunehmenden, aber überschaubaren Unterbrechungen des Ölexports führte.

In dieser Woche wurde eine Anlage in Ischewsk getroffen, die 1.300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Ukraine bereits über Drohnen verfügt, die eine solche Entfernung zurücklegen können, und dass die russische Luftabwehr nicht in der Lage ist, sie auszuschalten.

Der Angriff in Ischewsk macht es auch sehr wahrscheinlich, dass die Ukraine bald die Drohnenfabrik in Alabuga (Tatarstan) angreifen wird, da sie näher an der Ukraine liegt. In Alabuga befindet sich Russlands einziges Montagewerk für die russische Version der im Iran hergestellten Shaheed-Drohnen, weshalb die Fabrik wahrscheinlich ein vorrangiges Ziel sein wird.