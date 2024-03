Butler über Hamas: "Bewaffneter Widerstand"

Die weltbekannte Philosophin und Feministin Judith Butler steht nach ihren Aussagen zum Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 in der Kritik. In einer Diskussionsrunde des Forums "Paroles d'Honneur" in Paris bezeichnete sie das größte Massaker an den Juden seit der Shoa als "bewaffneten Widerstand" und betonte, man könne "unterschiedliche Ansichten über die Hamas als politische Partei haben und darüber, was bewaffneter Widerstand ist".