UN-Bericht: Hinweise auf Vergewaltigungen durch Hamas

Am 7. Oktober waren Hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas nach Israel eingedrungen und hatten Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt, darunter viele Frauen und Kinder. Um die 1.200 Menschen in Israel wurden nach israelischen Angaben getötet, zudem wurden etwa 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Wieviele von ihnen noch leben, ist unklar.



Als Reaktion auf den Angriff der Hamas begann Israel mit massiven Angriffen auf Ziele im Gazastreifen, nach dem Einrücken von Bodentruppen in das Gebiet hat die Armee nun fast alles besetzt. Nach Angaben der Hamas, seien seit Beginn der Angriffe Zehntausende Menschen in dem Palästinensergebiet getötet worden.



Die Angaben zu Toten und Verletzten beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.



(Stand: 1. März 2024)