Russische Söldner: Wird Troschew der neue Prigoschin?

Der ehemalige Prigoschin-Vertraute Troschew soll neue Verbände für den Krieg in der Ukraine aufbauen. Militärexperte Lange spricht über Hintergründe von Putins Ernennung.

Andrej Troschew, Kampfname "Grauhaar", war Offizier in der russischen Armee und hatte seit der Gründung der Gruppe Wagner 2014 eine führende Rolle bei der Söldnerfirma. Er sei eine der wenigen Personen aus der Führungsriege, die nicht an Bord des im August mit Wagner-Chef Prigoschin abgestürzten Flugzeugs gewesen sei, erklärt Militärexperte Nico Lange.

... arbeitet für die Zeitenwende-Initiative bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Von 2004 bis 2006 forschte und lehrte er in St. Petersburg. Später leitete er die Auslandsbüros der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in der Ukraine und in den USA. Von 2019 bis 2022 war er Leiter des Leitungsstabes im Bundesministerium der Verteidigung.

Ziel des Kreml sei es, vor allem auch die Führung der Söldner selbst zu organisieren. Offensichtlich, so Lange, habe der Kreml deshalb schon länger an Andrej Troschew gearbeitet. Mit dem Absturz Prigoschins und seiner Führungsmannschaft sei der Weg für die Umsetzung dieses Plans nun frei. "Viele Wagner-Söldner waren in gewisser Weise orientierungslos".

Der neue Plan sei nun offenbar, die Wagner-Söldner unter einem "Freiwilligen-Label" wieder in die Ukraine zu bringen und dort kämpfen zu lassen. Die Eingliederung Troschews in das Verteidigungsministerium unter Putins engem Vertrauten Sergej Schoigu sei ein Zeichen dafür, dass Russland auf die Söldner in der Ukraine angewiesen ist. Die Gruppe könne durch die Kopplung an das Ministerium aber nicht mehr so eigenständig agieren, wie das unter Prigoschin der Fall gewesen sei.