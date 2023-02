Putin inszeniert sich als Beschützer des russischen Volkes und machte den Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Er kündigt zudem an, den letzten großen Atom-Abrüstungsvertrag "New Start" auszusetzen. Später erklärt das Außenministerium in Moskau allerdings, dass trotz der Aussetzung die dort festgeschriebene Obergrenze für Atomwaffen eingehalten werden solle. Der "New Start"-Vertrag begrenzt die Atomwaffenarsenale beider Länder auf je 800 Trägersysteme und je 1.550 einsatzbereite Sprengköpfe.