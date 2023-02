Ukrainischer Diplomat Makejew : "Es geht ums Überleben"

Es war ein Schlagabtausch im Fernduell: Während US-Präsident Joe Biden in Warschau vor Tausenden Zuschauern auftrat, hielt der russische Präsident Wladimir Putin in Moskau seine Rede an die Nation. In beiden Ansprachen ging es um den anhaltenden Krieg in der Ukraine, doch sie könnten unterschiedlicher nicht sein und zeigen: An eine diplomatische Lösung ist derzeit nicht zu denken.