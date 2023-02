Während Joe Biden, der Präsident der USA, am Montag überraschend in die Ukraine gereist ist, traf Chinas Chefdiplomat Wang Yi zu einem Besuch in Moskau ein. Noch auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte er eine "Friedensinitiative", also einen Vorschlag zur Beilegung des Kriegs in der Ukraine angekündigt.