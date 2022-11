In Scharm el Scheich ist noch nicht klar, wohin die Konferenz sich entwickelt und ob sie tatsächlich wie geplant am Freitag endet. "Heute ist Mittwoch und ein Mittwoch in der zweiten Woche ist immer so, dass es alles andere als einfach ist. Und ich habe meinen Koffer jedenfalls nicht spitz auf Freitagnachmittag gepackt", sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die am Nachmittag in Ägypten angekommen ist.