Der Umgang mit Schäden und Verlusten, die der Klimawandel jetzt schon in aller Welt verursacht, zählt bei der Weltklimakonferenz in Scharm el Scheich (COP27) zu den Knackpunkten der Verhandlungen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Montag in seiner Rede vor dem Konferenzplenum mit einer Zusage in Höhe von 170 Millionen Euro den Blick auf dieses Thema gelenkt, das die Verhandler unter dem Stichwort "Loss and Damage" diskutieren. Ein Überblick über Inhalte und Stand der Verhandlungen: