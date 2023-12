Coronavirus: Wie die Pandemie Virologen zu Stars machte

In Bus und Bahn lieber Maske tragen, keine großen Feiern in Innenräumen - das sind aktuelle Empfehlungen des amtierenden Gesundheitsministers Karl Lauterbach SPD ). Klingt fast wie 2020. Damals gab er viele Interviews als "Gesundheitsexperte der SPD". Die Pandemie machte ihn bekannt - er war nicht der einzige.

Job des Virologen wurde politisch

"Das hat bei dem einen oder anderen dazu geführt, dass er politische Aufmerksamkeit adressieren möchte, und möglicherweise ein politisches Amt anstrebt (..) Es ist unbestreitbar, dass es ein Vorteil für Herrn Lauterbach war, dass er damals als Experte in der Corona-Pandemie galt".

Streeck will in die Bundespolitik

Der Virologe Hendrik Streeck gab kürzlich bekannt, dass er für die CDU in den Bundestag einziehen will.

"Man hat ja während der Pandemie mitbekommen, wie eine Spaltung in der Bevölkerung stattgefunden hat und vor allem, dass wir hier keine gute Debattenkultur mehr leben. Ich würde meine Erfahrung und Expertise gerne einbringen" sagt Streeck.

Kurze Ausflüge in die Politik

Auch der Virologe Jürgen Rissland war kurzfristig politisch aktiv. Zu Pandemiezeiten war er leitender Oberarzt der Virologie an der Homburger Uniklinik, gern gesehener Talk-Gast und Interviewpartner.

Dann berief ihn der frühere CDU-Ministerpräsident Tobias Hans während des Saar-Wahlkampfes 2021/22 in sein "Kompetenzteam".

Hans war für seine Covid-Politik heftig kritisiert worden. Erst wegen besonders strenger Einschränkungen, dann wegen radikaler Lockerungen. Und der Virologe? Der wurde plötzlich weniger befragt, weil politisch befangen. Den kurzen Ausflug in die Politik bereut er trotzdem nicht.

Rissland: Gesundheit verbessern

"Ich stehe zu dieser Entscheidung. Die Überlegung dahinter war, dass ich eigentlich jeden Weg nutze, um die öffentliche Gesundheit zu verbessern [...] Insofern war es ein ehrenwertes Angebot des damaligen Ministerpräsidenten an mich als Parteilosen, sich politisch zu engagieren. Ich nutze jedes Medium, um das Ganze voranzubringen. Das mache ich weiterhin."

Rissland blieb parteilos. Die saarländischen Politik-Journalisten würdigten ihn kürzlich mit einem Medienpreis - für seine offene Kommunikation in Covid-Zeiten.

Boostert die Politik die Virologie, oder ist es umgekehrt?

Die Pandemie hat zu einer "Deregulierung der Wahrheitsmärkte" geführt, so formuliert es der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte.

"Ohne Wissen kann keine Krise gelöst werden. Dass dabei einzelne Wissenschaftler von der Politik in Mithaftung genommen werden, bleibt ein wechselseitiges Risiko. […] Durch die Popularisierung der Virologie konnten Forschungsgelder neu in diesen Zweig verdichtet werden. Auch Studierendenzahlen haben sich für diesen Bereich verbessert. Das sind Gründe, um sich in der Politik zu tummeln."