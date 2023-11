Lauterbach: "Herbst- und Winterwelle" hat begonnen

Gesundheitsminister Lauterbach und RKI-Chef Wieler geben in der Corona-Pandemie noch keine Entwarnung. "Wir befinden uns am Beginn einer Herbst- und Winterwelle", so Lauterbach.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betont mit Blick auf die Pandemie: "Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle." Dies sei nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland zu beobachten, sagt er bei der Bundespressekonferenz in Berlin.

Corona stehe derzeit zwar nicht mehr so stark im Vordergrund der Öffentlichkeit. Es müsse aber alles dafür getan werden, um eine "zusätzliche Stresssituation" zu vermeiden.

Wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Welle bekämpft werden muss. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

Lauterbach betonte: "Diese Welle wird sich so schnell nicht von alleine begrenzen."

Lauterbach appelliert: Lage genau im Auge behalten

Man müsse damit rechnen, dass die Corona-Fallzahlen auch wieder vierstellig sein werden "in nicht allzu ferner Zukunft", so Lauterbach. Zusätzlich werde die Lage erschwert durch eine voraussichtliche Zunahme der Fallzahlen für Grippe- und andere Erkältungserkrankungen.

Am Samstag treten neue Bestimmungen zum Infektionsschutz in Kraft, wonach die einzelnen Bundesländer über strengere Regeln wie eine Maskenpflicht in Innenräumen selber entscheiden.

Lauterbach warnte, ohne ausreichende Gegenmaßnahmen drohten in wenigen Wochen durch hohe Krankheitszahlen auch Personalprobleme bei der kritischen Infrastruktur, etwa in Kliniken oder bei der Polizei. Er appellierte an die Länder, die Entwicklung genau im Auge zu behalten, um den richtigen Zeitpunkt für Gegenmaßnahmen zu finden.

RKI-Chef Wieler: "Pandemie ist noch nicht vorbei"

Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, gab keine Entwarnung: "Die Pandemie ist noch nicht vorbei", sagte er bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Minister Lauterbach. Die gute Nachricht sei, es gebe noch keinen massiven Anstieg bei den Krankenhaus-Einweisungen.

Wieler wies aber darauf hin, dass es derzeit eine verstärkte Zunahme an Atemwegsinfektionen gebe, die nicht nur durch das Coronavirus ausgelöst würden. Die Zahlen seien "deutlich höher" als in vorangegangenen Jahren. So seien allein in der vergangenen Woche 7,7 Millionen Menschen in Deutschland neu erkrankt.

Lauterbach wirbt erneut für eine vierte Impfung

Lauterbach warb erneut für eine vierte Impfung speziell für ältere Menschen. Nur 25 Prozent der Über-60-Jährigen hätten diese bisher. Die vierte Impfung reduziere die Sterblichkeit noch einmal um 90 Prozent, sagte der Minister unter Berufung auf Daten der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC.

Es macht für ältere Menschen einen Riesenunterschied, ob man dreimal geimpft ist oder ob man viermal geimpft ist. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

Lauterbach kündigte eine neue Werbekampagne für das Impfen über Radio, Fernsehen, Print und Social Media an, sie soll in spätestens zwei Wochen starten.

in Deutschland ist zuletzt kräftig gestiegen. So gab das Robert Koch-Institut (RKI) die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 466 an. Die Zahl der offiziell erfassten Corona-Neuinfektionenin Deutschland ist zuletzt kräftig gestiegen. So gab das Robert Koch-Institut (RKI) die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit466 an. Vor einer Woche waren es demnach noch 294,7 gemeldete neue Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gewesen (Vormonat: 247,1).