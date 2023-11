Corona: War da was?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich am Montag erneut gegen Corona impfen lassen.

Wie sich die Zeiten ändern. Ende 2020 oder 2021 war es noch ein Ereignis, wenn sich ein Gesundheitsminister in der Bundespressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage äußert, vielleicht noch mit Virologe Christian Drosten an der Seite. Live-Übertragungen im Fernsehen, Eilmeldungen, die versammelte Hauptstadtpresse anwesend.

Und jetzt? Jetzt steht Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor dem Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Im Hintergrund ein Bauzaun, nur eine Handvoll Journalisten ist gekommen. Ein Statement, drei Nachfragen - und nach neun Minuten ist alles vorbei. Die Bühne für Lauterbach ist klein geworden. Sehr klein.

Lauterbach ruft zur Corona-Impfung auf

Für Menschen über 60 zum Beispiel könne die Krankheit schwer verlaufen. Auch bleibende Schäden wie Long Covid könnten entstehen. Deswegen sollten sich jetzt all jene erneut impfen lassen, denen die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Auffrischungsimpfung empfohlen habe.

Auch Lauterbach selbst, im Februar 60 geworden, hat sich am Morgen mit einem angepassten Impfstoff impfen lassen.

Wer sich impfen lassen sollte

Die Stiko hält an ihren bisherigen Impfempfehlungen fest. Seit diesem Montag ist ein angepasster Impfstoff verfügbar . Diesen empfiehlt die nur bestimmten Gruppen:

War man kürzlich infiziert, so bedeutet das in der Regel bereits eine Auffrischung der Immunität, eine extra Impfung ist dann nicht nötig. Laut Stiko sollen in der Regel mindestens zwölf Monate seit der letzten Impfung oder Infektion vergangen sein.