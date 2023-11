Lauterbach stellt Corona-Plan für Herbst vor

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach SPD ) hat angesichts wieder höherer Corona -Infektionszahlen zu Vorsicht aufgerufen und bereitet ein Schutzkonzept für den Herbst vor. Dabei hat er auch eine neue Impfkampagne zur Bekämpfung der Pandemie angekündigt. "Ziel ist ganz klar, dass wir besser in den Herbst hineingehen wollen, als wir das im letzten Jahr konnten und auch im Jahr davor", sagte Lauterbach am Freitag in Berlin. Er erwarte, dass es ab September die von den Herstellern angepassten Corona-Impfstoffe geben werde.