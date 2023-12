Faeser: "Hartes Durchgreifen" bei Attacken auf Polizei

Faeser will an Silvester hart durchgreifen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ein "hartes Durchgreifen" bei Gewalt gegen Polizisten an Silvester angekündigt. Bereits vergangene Nacht kam es zu Ausschreitungen. 30.12.2023 | 0:16 min

Angesichts von Warnungen vor erneuten Ausschreitungen in der Silvesternacht insbesondere in Berlin hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) eine "äußerste Wachsamkeit" der Sicherheitsbehörden und ein hartes Durchgreifen bei Attacken gegen die Polizei zugesichert. Das kündigte sie in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" an.

Unsere Sicherheitsbehörden haben natürlich die Sicherheitslage insgesamt auch zum Jahreswechsel genau im Blick. Wir bleiben äußerst wachsam. Nancy Faeser, Bundesinnenministerin im "Tagesspiegel"

Mit einem Rekordaufgebot von 4000 Einsatzkräften wappnet sich die Berliner Polizei für die Silvesternacht und will mit allen Mitteln eine Eskalation wie im vorigen Jahr verhindern. 29.12.2023 | 2:26 min

Unterstützung des Bundes für Berliner Polizei

"Auf die erhöhte Bedrohungslage der letzten Wochen haben wir mit einem massiven Vorgehen gegen die islamistische Szene reagiert, auch und gerade in Berlin. Genauso werden wir auch weiter handeln", sagte Faeser.

Unsere Einsatzkräfte haben es immer wieder erleben müssen, dass blinde Wut auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Die Antwort darauf muss ein hartes Durchgreifen der Polizei, aber auch der Justiz sein. Faeser im "Tagesspiegel" von Samstag

Die Berliner Polizei könne an Silvester auf die Unterstützung des Bundes zählen, fuhr Faeser fort. "Unsere Einsatzkräfte der Bundespolizei an den Bahnhöfen in Berlin verstärken wir mit vier Einsatzhundertschaften und weiteren zusätzlichen Einheiten. Dort werden wir etwa 500 Kräfte der Bundespolizei im Einsatz haben", gab sie an. "Außerdem unterstützen wir die Berliner Polizei mit weiteren 300 Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei."

Feuerwerk aus Osteuropa : Böller: Finger weg - sonst Finger weg Eine Präventionskampagne der Bundespolizei in den Regionen zu Tschechien und Polen soll helfen. Über diese Grenzen kommen das ganze Jahr über illegale Feuerwerkskörper ins Land. von Stefan Kelch

Angriffe auf Feuerwehr in Silvesternacht 2022

In der Silvesternacht vor einem Jahr waren Einsatz- und Rettungskräfte in Berlin und anderen Städten massiv angegriffen worden. Zum Teil musste die Polizei ausrücken, um Feuerwehrleute beim Löschen von Bränden gegen Angriffe zu schützen.

In der Silvesternacht 2022/2023 gab es Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte. In Berlin hatten viele Tatverdächtige Migrationshintergrund. Was folgt daraus? 08.01.2023 | 4:44 min

Dieses Jahr werden ähnliche Ausschreitungen befürchtet. Polizei und Feuerwehr bereiten sich auf zahlreiche Einsätze vor, die Staatsanwaltschaft in Berlin hat ihren Bereitschaftsdienst aufgestockt

In mehreren europäischen Großstädten hat es Warnungen vor islamistischem Terror gegeben - auch in Köln. 24.12.2023 | 1:24 min

Polizei mit Maschinenpistolen an Kölner Dom

In Köln will die Polizei nach dem Terroralarm für den Dom die weltbekannte Kirche in der Silvesternacht streng absichern . Man werde sich so vorbereiten, dass man "möglichen Anschlägen" begegnen könne, sagte der Einsatzleiter. Es könne sein, dass man Polizistinnen und Polizisten mit Maschinenpistolen sehen werde. Die Maßnahme sei wichtig, um der Bevölkerung ein friedliches Feiern zu ermöglichen.

Sicherheitsbehörden hatten vor Weihnachten Hinweise auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe erhalten, die sich auf Silvester bezogen. Die Sicherheitsvorkehrungen am Kölner Dom wurden schon für die Weihnachtsfeierlichkeiten erhöht. Für Touristen wurde der Dom bis auf weiteres geschlossen.

Thüringens Verfassungsschutzchef Kramer warnt vor islamistischem Terror in Deutschland. Die Gefahr betreffe nicht nur Jüdinnen und Juden. 17.12.2023 | 5:44 min