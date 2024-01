Jens Spahn: "Der letzte Schuss der demokratischen Mitte"

Zwei, drei Mal muss Unions-Fraktionsvize Jens Spahn ( CDU ) seine These formulieren, bis Innenministerin Nancy Faeser SPD ) sie zähneknirschend so stehen lässt. "Der Schlüssel für regierungsfähige Mehrheiten in Thüringen und Sachsen liegt in der Politik der Ampel ", sagt Spahn.