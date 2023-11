Scholz im Bundestag: Mit Waffe an Schläfe nicht verhandeln

Sehen Sie hier die Regierungserklärung des Bundeskanzlers in voller Länge. 02.03.2023 | 28:25 min

Dank an Union

Scholz bedankte sich ausdrücklich bei Friedrich Merz und der Unionsfraktion für die Unterstützung dieses Kurses. Und an alle Partner richtete er das Versprechen:

In Berlin Frieden zu fordern und gleichzeitig zu verlangen, Waffenlieferungen einzustellen, helfe nicht.

Scholz: Zusage für Verteidigungsausgaben gilt

So ordnet ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer die Regierungserklärung ein:

Ein Jahr nach seiner "Zeitenwende"-Rede zieht Bundeskanzler Olaf Scholz Bilanz. 02.03.2023 | 4:22 min

Lob und Kritik an China

Die Nato, die EU und die G7 seien auch ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine geeint. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass Russlands Präsident Wladimir Putin an einem gerechten Frieden interessiert sei:

Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln, außer über die eigene Unterwerfung.

So kontert Oppositionsführer Merz:

02.03.2023 | 4:25 min

Liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland.

Scholz: Land "widerstandsfähiger geworden"

Der Kanzler rief in seiner Regierungserklärung zum Aufbau einer stärkeren heimischen Rüstungsindustrie auf:

Diese Produktion "erfordert langfristige Verträge und Anzahlungen, um Fertigungskapazitäten aufzubauen", sagte er. "So schaffen wir hier in Deutschland eine industrielle Basis, die ihren Beitrag leistet zur Sicherung von Frieden und Freiheit in Europa - auch das ist eine Erkenntnis der Zeitenwende."