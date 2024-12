Scholz: "Ich bin sicher, wir liegen am Ende vorn"

Im Bundestag hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) den Weg für Neuwahlen geebnet. Er verfehlte bei der Abstimmung über die Vertrauensfrage wie geplant die absolute Mehrheit. Im heute journal machte er deutlich, dass er fest von Wahlen am 23. Februar ausgeht - und auch von einem Erfolg der SPD.

Ich bin ziemlich sicher, mit dem Beschluss, den der Bundestag heute gefasst hat, ist der Weg frei für vorgezogene Bundestagswahlen am 23. Februar. Und das ist auch gut so.

Kanzler verteidigt Bruch der Ampel-Koalition

"Für mich ist das eine Zeit gewesen, die Kraft gekostet hat", sagte er auf die Frage nach seinen eigenen Gefühlen. Er fühle sich als Demokrat jetzt wohl bei dem Gedanken, dass die Bürgerinnen und Bürger entscheiden könnten. "Ich freue mich auch auf den Wahlkampf." Zum Scheitern der Ampel-Koalition sagte er: "Es hat immer wieder viel Streit gegeben, der alles überlagert hat und deshalb war es am Ende richtig, nochmal die Kraft aufzubringen, zu sagen, jetzt muss das zu Ende gehen."

Scholz gibt sich siegesgewiss

Trotz des großen Rückstands der SPD auf die Union in Umfragen gab sich Scholz optimistisch:

Die SPD will stärkste Partei werden, das ist mein Ziel.

"Ich bin sicher, wir liegen am Ende vorn", so Scholz. Zu möglichen Koalitionspartnern wollte er sich nicht konkret äußern: "Diese Spekulationen machen jetzt gar keinen Sinn."

Kanzler geht auf Distanz zu BSW

Auf die Frage nach einer möglichen Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sagte Scholz, er habe im Bundestag bewusst gesagt, dass der Grundkonsens der Bundesrepublik erhalten bleiben müsse. Dazu gehörten die transatlantische Partnerschaft, die Zusammenarbeit in der NATO und in der EU. In Richtung BSW sagte er: