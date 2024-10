Bundestagswahl: Die SPD und ihre kaum durchsetzbaren Pläne

Um Kanzlerpartei zu bleiben, müssen sich Olaf Scholz und die SPD kräftig ins Zeug legen. Die Umfragewerte sind mies, die Aussichten auf Besserung eher mau. Bislang ist die Ampel vor allem an sich selbst gescheitert. Und so ist das Papier auch ein Dokument dessen, was mit den bisherigen Koalitionspartnern nur schleppend oder gar nicht ging.

Die Themen der SPD für die Bundestagswahl

So will sich die SPD im Wahlkampf für eine grundlegende Einkommenssteuerreform einsetzen, die 95 Prozent der Steuerzahler entlasten soll. Dafür sollen ein Prozent der Spitzeneinkommen stärker belastet werden. Keine neue Forderung der SPD. Aber eine, die an den Liberalen bisher gescheitert ist. "Diese Reform wird den Menschen mehr finanziellen Spielraum geben und die Kaufkraft stärken. Damit kurbeln wir die Wirtschaft von unten und aus der Mitte der Gesellschaft an", so die Beschlussvorlage.

Die Kanzlerpartei erkennt, dass die Wirtschaft seit zwei Jahren lahmt. Um Investitionen in Deutschland zu fördern, will die SPD die Unternehmenssteuern zwar nicht senken. Stattdessen will sie aber "umfassende Superabschreibungen und Steuerprämien für Unternehmen an Investitionen in Zukunftsbranchen und gute Arbeitsplätze am Standort Deutschland knüpfen", wie es in der Beschlussvorlage heißt.