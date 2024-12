SPD will Pflegedeckel und Mietpreisbremse auf Dauer

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland lebt zur Miete. Die Mietpreise sind in den letzten Jahren drastisch gestiegen.

Die SPD will offenbar bei den Bundestagswahl vor allem mit einer sozialen Agenda punkten - im Fokus dabei: die Eindämmung der steigenden Mietpreise und Entlastungen bei Pflegekosten. Im Entwurf zum Wahlprogramm, das Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag vorstellen wird, schlägt die Partei laut Medienberichten vor, die Mietpreisbremse zu entfristen und den Eigenanteil bei den Pflegekosten zu deckeln.

Eigenanteil für Heimbewohner soll gedeckelt werden

SPD will Pflege zu Hause stärken

Sozialdemokraten wollen steigende Mietpreise begrenzen

Die Mietpreisbremse sei "ein sehr gutes Instrument, um die steigenden Mieten einzudämmen", heißt es dem Bericht zufolge im Entwurf zum SPD-Wahlprogramm. Sie dürfe nicht durch etwa "(teil-)möblierte und befristete Wohnungsangebote umgangen werden". Indexmietverträge sollen nicht mehr an die Inflationsrate, sondern nur noch an die Entwicklung der Nettokaltmieten gekoppelt sein. In Ballungsgebieten will die SPD die "Kurzzeitvermietung auf ein Mindestmaß reduzieren".