Der Kriegsausbruch in der Ukraine jährt sich am 24. Februar. Ein Schweigen der Waffen ist nicht in Sicht. Indes verschärfen sich die Spannungen zwischen China und den USA. Und Deutschland? Es scheint, als ringe es mit seiner Rolle in der Welt. Ein Eindruck, der Christoph Heusgen, den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, am Dienstagabend bei Markus Lanz zu einer Warnung veranlasste: