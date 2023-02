"Und das andere ist: Es muss auch ein Vermittler da sein, der tatsächlich vermitteln will und kann." Das sei in der momentanen Konstellation nur China, so Deitelhoff. "Aber China hat in den letzten Tagen sehr deutlich gemacht, dass es kein Interesse an einer Vermittlung hat, sondern es hat noch einmal deutlich gemacht, dass es die USA für mitverantwortlich für diesen Krieg hält." China glaube, dass der Krieg beendet werden könne, wenn die USA sich einfach daraus zurückziehen. "Und das ist natürlich keine Ausgangslage, von der aus man sozusagen erfolgreich vermitteln könnte."