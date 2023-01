Hundert westliche Panzer brauche die Ukraine, um einen entscheidenden Vorteil im Kriegsgeschehen zu erlangen, so Experten in London. Die britische Armee, fordert Oberst de Bretton-Gordon, solle deshalb alle ihre funktionsfähigen Challenger in die Ukraine senden. Was wiederum eher zeigen würde, wie fest entschlossen das Vereinigte Königreich an der Seite der Ukraine steht. Denn kaum mehr als 40 der rund 230 Challenger 2 seien einsatzfähig und könne man entbehren, erklärt der Ex-Militär.