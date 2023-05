Lange hatte es zwischen der Ukraine und Deutschland geknirscht. Zu wenig und zu spät die Waffenlieferungen, zu eng das frühere Verhältnis von Steinmeier und der SPD zu Russland, so der Vorwurf der Ukraine. Jetzt hat Deutschland noch einmal Waffen im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt, stellt insgesamt, wie Kanzler Scholz am Sonntag betont, 17 Milliarden Euro zur Verfügung und hat eine Millionen Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Zeit für einen Besuch in Berlin, so scheint es, nachdem Selenskyj vorher schon längst in mehreren europäischen Ländern war.