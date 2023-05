Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Montag in Großbritannien eingetroffen. "Heute - London", schrieb Selenskyj auf seinem Kanal im Netzwerk Telegram, bevor er am Montag in der britischen Hauptstadt ankam. Er werde sich in London mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak treffen, hatte Selenskyj zuvor bei Twitter mitgeteilt: