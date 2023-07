Die Rückeroberung des Dorfes in der Region Donezk am 10. Juni gibt einen Einblick in die Strategie der Ukraine in der Anfangsphase ihrer vor wenigen Wochen gestarteten Gegenoffensive. Kleinere Einheiten setzen auf den Überraschungsmoment und arbeiten sich Schritt für Schritt voran. Entlang der etwa 1.500 Kilometer langen Front versuchen die Ukrainer mit Vorstößen wie dem in Neskutschne, bessere Rahmenbedingungen für eine wohl noch bevorstehende größere Initiative zu schaffen.